Impianto biometano da rifiuti a Concordia sulla Secchia: nota dell’Amministrazione comunale

Sentenza del Consiglio di Stato sul procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto biometano da rifiuti nel Comune di Concordia sulla Secchia:

il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 ottobre 2024, n. 8385/2024, ha accolto parzialmente il ricorso che la Bio Bimat s.r.l. fece nel 2021, annullando i provvedimenti impugnati, ovvero il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 23 gennaio 2020 e la successiva delibera della Giunta regionale del 18 maggio 2020, affermando però espressamente che resta ferma la possibilità di riedizione del potere amministrativo alla luce dell’effetto conformativo e cioè di quanto indicato nella sentenza.

Il Consiglio di Stato ha stabilito infatti che per qualificare un’area come bosco soggetto a vincolo paesaggistico è necessario integrare la nozione normativa con una valutazione sostanziale che dimostri come questo sia un elemento proprio e stabile del paesaggio. L’annullamento non esclude che, in sede di riedizione del procedimento, tali requisiti possano essere verificati e correttamente motivati.

La sentenza, quindi, non rappresenta un “semaforo verde” alla costruzione dell’impianto né preclude la possibilità per le Amministrazioni interessate di riesaminare il caso in modo conforme a quanto indicato in sentenza.

A tal proposito, in data 23 dicembre Arpae ha convocato una nuova conferenza dei servizi per fine gennaio dove il Comune e gli altri Enti coinvolti, con la discrezionalità tecnica che l’Ordinamento riconosce loro, verranno chiamati per esaminare nuovamente il caso e adottare le decisioni necessarie, purché motivate secondo quanto indicato dalla sentenza.

L’Amministrazione, inoltre, sottolinea che la sentenza del consiglio di Stato non ha accolto la richiesta di risarcimento della società Bio Bimat.

Il Comune e gli altri Enti preposti avranno l’opportunità di riesaminare il progetto alla luce delle indicazioni fornite dal Giudice amministrativo, ma sempre con l’obiettivo primario di tutelare l’interesse collettivo e il territorio.

L’Amministrazione continuerà a operare nel pieno rispetto del principio di legalità per garantire le migliori soluzioni per la cittadinanza e a fornire informazioni chiare e esaustive non appena ci siano gli elementi giuridici e tecnici per farlo e nelle sedi preposte. A tal proposito si sottolinea come nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio si sia tenuta la riunione tra Sindaca e capigruppo, Paolo Negro e Riccardo Zanini, per fornire proprio tutte le informazioni attualmente disponibili.