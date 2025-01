Impianto biogas a Santa Vittoria: mancano risposte e documentazione

Si è tenuta stamattina, per oltre cinque ore, l’attesissima Conferenza dei Servizi chiamata a decidere sulla fattibilità del maxi impianto a biometano che dovrebbe sorgere a Santa Vittoria di Gualtieri, in un’area privata di circa 10 ettari. Un progetto sul quale i sindaci dell’Unione Bassa Reggiana, la Provincia di Reggio Emilia, il comitato dei cittadini e diverse istituzioni si sono dichiarati, a più riprese, contrari.

Convocata dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale (Arpae), la riunione di stamattina ha visto la partecipazione di 26 enti fra cui il Consorzio di Bonifica, la Provincia di Reggio Emilia, i Comuni di Gualtieri, Poviglio e Castelnovo di Sotto, l’Azienda Usl e altri. Il vertice, coordinato da Arpae, ha rinviato il verdetto finale a data da destinarsi perché restano da esaminare ancora alcuni aspetti della questione, come riferisce il sindaco di Gualtieri Federico Carnevali: “Manca il parere della Soprintendenza in merito all’interesse culturale di alcuni ponti storici che camion e mezzi pesanti dovranno attraversare per dirigersi all’impianto. Inoltre, mancano alcune risposte alle prescrizioni che diversi enti hanno richiesto alla stessa ditta che dovrebbe costruire il mega impianto. In ascolto anche dei cittadini faremo tutto il possibile per evitare l’insediamento di questo impianto”.

“Siamo soddisfatti che la Conferenza di stamattina non sia stata quella conclusiva. Abbiamo lavorato proprio perché non fosse l’ultima e per avere ulteriore tempo necessario a reperire altri elementi fondamentali” ha spiegato Carnevali.

Sul progetto dell’impianto a biogas, oltre al no dell’Unione Bassa Reggiana e della Provincia, c’è anche quello del comitato dei residenti che venerdì scorso in una affollatissima assemblea pubblica, tenutasi a Palazzo Greppi a Santa Vittoria, aveva ribadito le ragioni della propria contrarietà al progetto della società altoatesina.

“Stiamo facendo un lavoro di sinergia tra le istituzioni per cercare di tutelare il territorio comunale di Gualtieri – ha ribadito Roberto Angeli, presidente dell’Unione Bassa Reggiana – Dopo gli incontri con il comitato dei cittadini ci siamo dati degli obbiettivi che al momento siamo riusciti tutti a raggiungere. Nei prossimi giorni incontreremo di nuovo il comitato di Santa Vittoria con i tecnici che siedono alla Conferenza dei Servizi per cercare di rispondere a tutti i dubbi che sono emersi anche nell’incontro pubblico avvenuto venerdì 10 gennaio”.