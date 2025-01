Cavriago sempre più “Città che legge”

Arriva la conferma ufficiale: Cavriago è una “Città che legge” e conferma fino al 2026 la qualifica conferita dal Centro per il libro e la lettura ai Comuni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Per Cavriago si tratta della conferma di una qualifica che già aveva dal 2017 e che riconosce il lavoro fatto dall’Amministrazione Comunale, dal Multiplo, dalle scuole, associazioni e realtà del territorio che a diverso titolo si occupano di libri e lettura. Un impegno che ha portato alla formazione di un gruppo di coordinamento che nel 2024 si è attivato su diversi fronti: a febbraio ha firmato il nuovo Patto per la lettura di Cavriago e a luglio ha organizzato la prima edizione del LEGGERissimo festival, una festa della lettura che ha animato diversi luoghi del territorio con incontri letterari per tutte le età. Un fermento confermato anche da numeri di tutto rispetto per un paese di poco meno di 10.000 abitanti: nel 2024 sul territorio sono stati organizzati 200 eventi legati ai libri e alla lettura, a cui hanno partecipato oltre 4.000 persone.

“A Cavriago crediamo da sempre nel potere della relazione come motore di crescita e coesione sociale” conferma Martina Zecchetti, Assessora alla Cultura e alla Comunità educante di Cavriago. “Mai come oggi sentiamo il bisogno di entrare in contatto con l’altro, di tessere legami e di coltivare empatia. In questo contesto, la lettura si rivela uno strumento straordinario. Contrariamente a quanto si pensa infatti, leggere un libro non è un atto che ci isola dal mondo: al contrario, ci apre a nuove prospettive e ci permette di entrare in relazione. Promuovere la lettura significa per noi crescere una comunità capace di dialogare con il mondo”.

Il Comune di Cavriago ha inoltre ottenuto un finanziamento di 20.000 € dal Centro per il libro e la lettura, grazie al bando Città che legge 2023: un sostegno economico che andrà a dare continuità al lavoro di rete intrapreso dai cittadini, dai volontari e dalle associazioni partner del progetto “Cavriago legge 2023”, vincitore del bando nazionale. Oltre al Multiplo centro cultura, che coordina le attività, sono coinvolti nel progetto ARCI Reggio Emilia, Associazione culturale Carmen Zanti, Giocolibreria Semola, Associazione Scambiamente, Istituto Comprensivo Don Dossetti, Associazione Punto e a Capo, Associazione Galline Volanti, Cooperativa Equilibri, il Gruppo Un Filo che unisce Cavriago. La nuova edizione di LEGGERissimo Festival, che si terrà a luglio 2025, porterà grandi autori e incontri per tutte le età. Nel corso dell’anno l’Associazione Carmen Zanti proporrà approfondimenti letterari di ambito sociale, politico e storico. Ad ottobre in programma la nuova edizione di Punto e a Capo, il festival dei libri per ragazzi. Proseguiranno gli incontri dei gruppi di lettura Pagina 21 e Avamposto Bookworms, a cui andrà ad aggiungersi un nuovo club per piccoli lettori a cura di Galline Volanti, che proporrà anche un nuovo ciclo del percorso per neo genitori “Incontriamoci tra i libri”. Ogni settimana il gruppo Un Filo che unisce Cavriago proseguirà gli appuntamenti che coniugano lavoro a maglia e incontri letterari. Nasceranno nuovi Silent Reading Party in luoghi insoliti e verranno organizzate gite letterarie per partecipare ai grandi festival sul territorio nazionale. Non mancheranno le iniziative rivolte alle scuole del territorio per avvicinare alla lettura bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione di Coop. Equilibri e Ass. Punto e a Capo.

Gli appuntamenti con i libri sono già cominciati: sabato 11 gennaio si è svolto al Multiplo un programma dalla mattina alla sera: al mattino Incontriamoci tra i libri, incontri per bambini e genitori insieme per conoscere ed esplorare i più bei libri per bambini con l’Associazione Galline Volanti, al pomeriggio doppio appuntamento con il gruppo di lettura Pagina 21, e infine alle 21 con un incontro con gli autori Sacha Naspini e Cristiano Cavina, in dialogo con Corrado Bonilauri della Libreria Semola con la partecipazione delle lettrici volontarie Cavriago Legge per letture ad alta voce.

Giovedì 16 gennaio alle 21 sempre al Multiplo ci sarà la presentazione libro “La botanica nel cuore. In cammino tra giardini e pensieri poetici” di Ugo Pellini, botanico. Dialoga con l’autore Lucia Cuccurese, giornalista pubblicista e ufficio stampa Auser. A seguire l’inaugurazione mostra “L’aria che respiriamo” a cura del Gruppo Fotografico Cuariegh Auser. Iniziativa di Auser Cavriago in collaborazione con Associazione Culturale Carmen Zanti e SPI CGIL.

Venerdì 17 gennaio alle 17 l’appuntamento con l’autore Franco Torreggiani, che presenterà il “La consapevolezza del corvo”, Booktribu Editrice, in dialogo con Guglielmo Mauti. Un giallo medievale ambientato ai tempi di Matilde di Canossa, primo appuntamento dell’anno per la rassegna “Voce ai libri”, un’opportunità per conoscere autori del territorio e dialogare con loro.