Campogalliano, domenica 19 gennaio la 20a edizione della Pcarìa

L’arte della lavorazione della carne suina in piazza per l’evento che apre l’anno di Campogalliano. Domenica 19 gennaio sarà l’edizione numero 20 della Pcarìa, l’appuntamento ispirato all’antica tradizione che vedeva le famiglie contadine riunirsi per la lavorazione della carne di maiale e la produzione di insaccati e piatti tipici.

Gastronomia locale, tradizioni, sapori di una volta e non solo nella manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Campogalliano in collaborazione con la Polisportiva Campogalliano.

“Nata più di vent’anni fa da un’idea di alcuni amici che ne coinvolsero altri e fondarono il ‘Gruppo dell’Albero’ – racconta Daniela Tebasti, Sindaca di Campogalliano – questa fiera rappresenta per noi oggi un modo allegro per ritrovare tutta la comunità all’inizio di un nuovo anno, ricordando le nostre radici e la nostra storia locale, e accogliendo le tipicità provenienti da tutta la penisola. Una fiera che, grazie alla collaborazione con le associazioni locali e con i commercianti, è diventata una bellissima occasione per promuovere il nostro paese”.

A partire dalle 9 in piazza Vittorio Emanuele II il Salumificio San Martino si occuperà della preparazione degli insaccati, mentre i norcini locali mostreranno le tecniche di cottura a legna nei paioli di ciccioli e coppa di testa. Dalla stessa ora, lungo le vie del centro, sarà possibile fare un giro al mercatino dell’Arteingegno a cura di M&B group e ai mercati enogastronomico e straordinario, farsi tentare da street food, salumi, formaggi, vini o fare acquisti nei banchi dedicati all’abbigliamento o all’oggettistica. Alle 10.30 la Pcarìa va in diretta tv su Trc con Andrea Barbi e il suo programma “Ci vediamo in piazza”, mentre per mezzogiorno è attesa la famiglia Pavironica, che alle 15 terrà uno “sproloquio” dal balcone municipale. Pcarìa in musica in piazza Vittorio Emanuele II con gli sballati del rock ‘n’ pork alle 11 e il cabarock live di Tommy & K alle 15.30, poi in piazza Castello spazio all’arte con l’esposizione delle opere di Gianni Bertani e alla simpatia di Bombetta e Paglietta con “La vecchia edicola e i giochi per bimbi e ragazzi”. Gran finale con la proclamazione del Re del Cicciolo: alle 16.30 in piazza Vittorio Emanuele II va in scena la 10a edizione del Palio della Academia Judices Salatii, con la proclamazione del Re del Cicciolo.

Nel corso della giornata, a partire dalle 10.30, si potranno gustare (in loco o da asporto) le specialità preparate dal Circolo Polisportiva Campogalliano, tra cui gnocco fritto, polenta con costine in umido o ragù, cotechino con fagioli, patatine fritte, panini con porchetta e zampone.

In occasione della manifestazione, anche il Museo della Bilancia resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18.30 e ingresso gratuito per tutti, con sconto del 20 per cento al bookshop e la possibilità di brevi visite guidate. All’interno del Museo di via Garibaldi è presente un sezione interamente dedicata alla bilance da macelleria.