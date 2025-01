Aggiornamenti circa le chiusure programmate su A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 gennaio.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 gennaio; sarà quindi regolarmente accessibile l’area di servizio “Sillaro ovest” e aperta anche l’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, in entrambe le direzioni.

Rimangono confermate le chiusure del suddetto tratto, nelle quattro notti di martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie.

Di conseguenza, non sarà raggiungile l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrata le direzioni, Ancona e Bologna.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di sotto, via degli Stradelli Guelfi, la SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Bologna: Bologna Fiera.