Vandalizzano il “monumento al maiale” a Castelnuovo Rangone, denunciati dai Carabinieri

La mattina del 6 dicembre scorso, i cittadini di Castelnuovo Rangone avevano notato, con comprensibile stupore, come ignoti vandali la notte precedente avessero letteralmente sradicato dai supporti il celebre “maialino” posizionato nella via Matteotti, lasciandolo piegato e danneggiato a terra.

Il noto monumento bronzeo, inaugurato il 14 dicembre 1997 e raffigurante l’animale simbolo dell’economia castelnovese, è divenuto negli anni una delle immagini più note del paese e care agli abitanti, costituendo anche uno dei giochi preferiti dei bambini che si divertono a cavalcarla. Immaginabile lo sdegno collettivo per un gesto così inaccettabile!

I Carabinieri del locale Comando Arma hanno individuato, con un minuzioso e paziente lavoro di analisi di telecamere dislocate in zona, i due giovani responsabili del gesto che sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato.

Il caratteristico monumento, nel frattempo subito ripristinato, ha ripreso fieramente a rappresentare in bella mostra l’importante caratteristica del territorio.