Sassuolo batte la Salernitana ed è sempre più in fuga

Neroverdi in trasferta all’Arechi di Salerno per la 21^ giornata girone di ritorno del campionato di serie B. Fabio Grosso ha scelto il 4 – 2 – 3 – 1 come modulo di partenza con Moldovan tra i pali, Doig, Muharemovic, Odenthal e Toljan in fase difensiva. Boloca, Ghion e Thorstved davanti alla difesa. Poi Laurientè, Berardi e Russo in avanti.

Nonostante una partenza più decisa da parte dei padroni di casa, guidati nuovamente da Roberto Breda che torna dopo tredici anni a Salerno, è proprio l’attaccante neroverde Flavio Russo invece ad andare a segno al 6’.

Sugli sviluppi di un contropiede dal piede di Thorstved parte l’assist giusto l’ex capo cannoniere della primavera trasforma in vantaggio con un tiro di destro da centro area con pallone che si insacca nell’angolino in basso a sinistra.

Salernitana 0 – Sassuolo 1

A parte i primissimi minuti di gara il Sassuolo ha gestito alla perfezione il primo tempo trovando persino il gol del raddoppio con l’ex Juventus Tarik Muharemovic che al 40’ su assist di Laurientè trova un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Per Muharemovic si tratta della prima rete in serie B.

Salernitana 0 – Sassuolo 2

A solo un minuto dalla ripresa uno svarione difensivo di Odenthal che di fatto a fatto un assist ad Alberto Cerri che sfrutta al massimo l’errore dell’avversario e accorcia le distanze mandando il pallone alle spalle di Moldovan.

Salernitana 1 – Sassuolo 2

Al 57’ Grosso manda in campo la punta Samuele Mulattieri al posto di Flavio Russo. Breda gli risponde mandando in campo maggiore esperienza con Verde e Soriano che si alzano dalla panchina per prendere il posto di Raimondo e Maggiore. Al minuto 74 dentro Obiang, Pierini e Iannoni al posto di Laurienté, Boloca e Ghion.

Il finale rovente all’Arechi porta Grosso a coprirsi di più mandando Lovato al posto di Berardi quando Rapuano indica 5 minuti di recupero.

Triplice fischio e 15^ vittoria del Sassuolo che con 49 punti tiene saldamente la testa del campionato dandogli per ora 8 punti di vantaggio sul Pisa secondo e in campo domani (lunedì) contro la Carrarese e più 11 sullo Spezia terzo.

Con questa vittoria Fabio Grosso abbatte un suo personale tabù che in tre partite fino ad oggi disputate dalle sue squadre all’Arechi di Salerno non aveva mai ancora vinto.

(Claudio Corrado)