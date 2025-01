Modena: ladro bloccato dai passanti li aggredisce. Arrestato dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio del 7 gennaio scorso, due passanti modenesi hanno scorto in via Benedetto Croce uno sconosciuto che si era introdotto in un’autovettura parcheggiata, rovistandovi all’interno per poi fuoriuscirne in possesso di una macchina fotografica – del valore di circa 1000 euro – e di altri oggetti velocemente arraffati.

Per eluderne l’imprevisto intervento, l’uomo li colpiva più volte – procurando loro lesioni corporali – avvalendosi di una bicicletta con cui cercava di allontanarsi e, non riuscendo nel suo intento, spruzzava all’indirizzo dei due cittadini uno spray urticante di cui era in possesso, allontanandosi così nelle vie limitrofe.

La fuga del ladro però non ha avuto successo, perché una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, nel frattempo allertata dal “112” a cui si erano rivolti i testimoni del fatto, lo sorprendeva nei pressi e dopo un breve inseguimento lo traeva in arresto per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, associandolo al carcere di Modena su disposizione della Procura della Repubblica.

L’arresto dell’uomo, tunisino 34enne senza fissa dimora e pregiudicato, veniva convalidato nei giorni successivi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena che disponeva, nei suoi confronti, la custodia in carcere.