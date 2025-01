Fabio Grosso prima di Salernitana – Sassuolo

La conferenza stampa di vigilia di Salernitana – Sassuolo si è aperta con una domanda a Mister Grosso sulla sosta appena terminata e sugli eventuali benefici che questa possa aver portato e inevitabilmente sulla imminente ripartenza del girone di ritorno del campionato. Così l’allenatore dei neroverdi:

Su quanto ci abbia fatto bene o meno lo scopriremo solo post, però ci siamo ritrovati, ci siamo allenati bene, abbiamo provato a riprendere i ritmi giusti, quelli che ci servono per ritornare a fare quello che abbiamo fatto, sapendo che le difficoltà si alzano, aumentano e quindi anche noi dobbiamo alzare la nostra asticella e andare alla ricerca di prestazioni ancora migliori, perché come dicono tutti e come spesso succede poi anche nella realtà, il girone di ritorno è sempre un girone in cui chi ha fatto meno bene torna e punta a fare meglio, chi ha fatto bene si vuole confermare, quindi saranno tutte partite complesse e complicate, ma noi cercheremo di farci trovare pronti già da subito in una partita difficilissima.

È stato chiesto a Grosso anche se il ritorno di Breda sulla panchina della Salernitana ovvero di un ex con quasi 200 partite indossando la maglia granata e la fascia da capitano e già allenatore a Salerno, possa essere benzina nuova e un innesto di motivazioni pericolose in un ambiente che cercherà per dovere di classifica di fare molto meglio del girone di andata, la risposta:

A me fa un po’ paura l’ambiente. Per me avere il timore delle sfide è determinante, perché poi quel timore ti fa tirare fuori il coraggio. Quando tu arrivi con un grande vento in poppa come nel nostro caso hai magari i piedi un po’ sollevati a terra, spesso questo può farti cadere nella superficialità, puoi rischiare di sorpreso da alcune cose, invece il timore di quello che rappresentano gli avversari, le qualità che hanno gli avversari, noi lo dobbiamo avere e poi questo timore deve trasformarsi in coraggio, in voglia di esprimere le qualità, perché anche noi abbiamo le qualità, le abbiamo già dimostrate e ridimostrarle è un’altra difficoltà. Questo però è proprio quello che noi abbiamo intenzione di fare.

Alla domanda di quale sia il modulo effettivo di questo Sassuolo Calcio che stando ai tabellini spesso viene presentato in maniera diversa Mister Grosso ha risposto:

Lasciamo il dubbio. Comunque il modulo può cambiare ovviamente in base ai ragazzi che poi vanno in campo. Ognuno di loro ha dei compiti e delle caratteristiche che poi fanno sì che vengano occupate zone di campo diverse.

Sui possibili assenti o indisponibili alla gara di Salerno queste le parole del mister:

Non abbiamo recuperato ancora Romagna e Volpato, ne avranno ancora per un pò, direi qualche settimana, sperando sempre di accorciare i tempi, ma qualche settimana passerà. Tutti gli altri invece sono a disposizione e pronti per fare questa gara.

A chi ha chiesto su quanto si senta il peso dell’assenza di Filippo Romagna in campo l’allenatore ha così risposto:

Filippo che è stato anche il capitano, è un giocatore che ha grandi qualità. Purtroppo nell’arco della sua carriera è stato abbastanza sfortunato, comunque secondo noi ha delle caratteristiche per poter fare delle cose importanti nel calcio e noi vogliamo cercare di farlo tornare presto a esprimere tutto il suo potenziale. Abbiamo comunque una Rosa con qualità importanti, sappiamo ovviare alle assenze

Claudio Corrado