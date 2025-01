Assalto al bancomat con esplosione a Poviglio

Intorno alle 2.00 di oggi, 12 gennaio, ignoti ladri hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare (Ex Banco San Geminiano e San Prospero) in via Don Pasquino Borghi a Poviglio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poviglio, unitamente ai colleghi del nucleo operativo e del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, i quali hanno accertato che i malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali dell’istituto bancario raggiungendo il retro della colonnina del bancomat che hanno fatto esplodere prelevando il danaro contante riposto all’interno della casetta metallica in corso di quantificazione. Quindi sono fuggiti.

In corso di stima i danni conseguenti alla deflagrazione causati alla filiale. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Poviglio e Guastalla coordinati dalla Procura reggiana.