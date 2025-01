Inaugurate le nuove scuole medie E. Veggetti di Vergato

Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica di amianto, eliminazione delle barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti. E’ stato inaugurato l’edificio riqualificato della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” di Vergato, sita in via A. Moro n. 10. Un intervento che ha previsto un investimento complessivo pari a euro 2.892.643,48, finanziato in parte dallo Stato e in parte dal Comune di Vergato. Una giornata di festa, accompagnata dalle note delle classi di musica dell’Istituto.

Gli studenti delle medie – oltre 300 alunni – hanno ricominciato la scuola a gennaio nel nuovo plesso. Dal settembre 2023 sono stati temporaneamente ospitati nell’edificio della Scuola Primaria “XXV Aprile 1945” all’interno del quale il Comune di Vergato, al fine di garantire nuovi e adeguati spazi per tutti gli studenti, ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria edilizia ed impiantistica per un investimento complessivo di circa 300.000 euro che hanno previsto inoltre il recupero degli spazi al piano terra per le attività educative.

Il Sindaco Giuseppe Argentieri dichiara: “È un momento importantissimo per il Comune di Vergato e per tutta la comunità: abbiamo sempre considerato le scuole come un asse portante della comunità, aggregativo e inclusivo. Per cui oggi inaugurare questo stabile completamente rinnovato con l’adeguamento sismico, che ha visto il completo smembramento della vecchia struttura e il rifacimento totale con norme energeticamente sostenibili, va nella direzione dell’impegno che ci siamo presi, fin dal 2019, di valorizzare e mettere al primo posto le scuole. Oggi siamo a inaugurare questa struttura che ospita già i ragazzi delle medie e stiamo lavorando per fare la stessa operazione per quanto riguarda lo stabile delle scuole elementari, dell’asilo e della scuola materna. E’ una giornata di estrema gioia e anche di emozione proprio perché consegnamo alla responsabilità di ogni cittadino quello che deve essere il sentimento scolastico da parte di tutti: non solo una percezione legata ad esigenze personali, di bambini e nipoti, ma proprio un patrimonio che, da uno a cento anni, tutti devono sentire proprio”.

Arch. Giovanni Facciorusso, Responsabile dell’U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni: “E’ un intervento di adeguamento sismico e di efficientamento energetico. Dopo la prima fase di completo smontaggio, l’edificio è stato messo a norma sismicamente con delle tecnologie moderne e avanzate in modo tale da rispondere ai massimi canoni della sicurezza; successivamente è stato ricostruito per il corpo aule tutto il fabbricato. Sul corpo aule e sul corpo palestra è stata fatta poi un’importante operazione di efficientamento energetico, non solo impiantistico ma anche nei materiali. Le pareti esterne, nel vecchio fabbricato, avevano una sezione di 5 cm, ora varia invece intorno ai 40-45 cm; la centrale termica poi è passata da una potenza di 500 kW a 270 kW, quindipressoché dimezzata, a vantaggio non solo delle scelte delle politiche ambientali ma anche dei consumi dell’edificio”.

Qualche dettaglio in più. La riqualificazione dell’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado, il cui progetto definitivo esecutivo è stato approvato a novembre 2022, ha interessato tanto il corpo aule quanto il corpo palestra. Si tratta di un edificio realizzato all’inizio degli anni ’70 sulla cui struttura è stato apportato l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la bonifica da amianto.

L’investimento per la Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” è articolato nei seguenti importi:



– euro 2.000.000,00, pari al 69,140909131% del costo complessivo, a carico dello Stato e finanziato ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge n. 104 del 12.09.2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, contributo confluito nella linea progettuale “Missione 4 – Componente 1.2 – Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

– euro 306.015,46, pari al 10,579093549% del costo complessivo, a carico dello Stato e finanziato ai sensi dell’art. 1 comma 139 e seguenti della Legge n. 145 del 30.12.2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”, contributo confluito nella linea progettuale “Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

– euro 586.628,02, pari al 20,27999732% del costo complessivo, a carico del Comune di Vergato.