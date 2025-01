Colpito con un pugno al collo mentre passeggia, denunciato

Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato un 59enne ad aggredire con un pugno al collo la vittima, un uomo di 72 anni. Il presunto aggressore, avrebbe incontrato la vittima in una via del centro di Novellara, e senza alcun motivo si sarebbe avvicinato a lui sferrandogli un pugno all’altezza del collo e della spalla facendolo cadere al suolo.

A seguito dell’aggressione la vittima riportava ferite poi giudicate guaribili dai sanitari dell’ospedale di Guastalla, in 5 giorni., Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali i Carabinieri della Stazione di Novellara hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci un uomo di 59 anni, abitante in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’origine dei fatti risale al dicembre scorso.