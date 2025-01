“Benvenuti!” ai nuovi nati a Fiorano Modenese

Questa mattina, sabato 11 gennaio 2025, a Villa Cuoghi, sede del Centro per le Famiglie, il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, insieme agli assessori, ha consegnato lo speciale kit “Benvenuti!” alle famiglie dei bambini fioranesi nati tra il 16 aprile e il 30 settembre 2024.

Si tratta di un’azione di accoglienza che l’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese ha avviato nel 2023 e che l’attuale Giunta ha deciso di portare avanti in continuità, come segno di attenzione per bambini e genitori.

Alle famiglie dei “nuovi nati” tra aprile e settembre 2024, sia residenti alla nascita, sia immigrati nel Comune dopo, è stato consegnato un kit contenente informazioni utili ai genitori sui servizi pubblici e privati presenti sul territorio, accessibili tramite un QR code, un dispositivo di sicurezza per il trasporto dei bambini in auto, alcuni prodotti selezionati per la prima infanzia, buoni sconto offerti da attività locali (Slow Art, libreria Le Vite degli altri), un piccolo libro di favole e una lettera di benvenuto firmata da Sindaco e vicesindaco. Il tutto contenuto in una busta di carta realizzata dai ragazzi della cooperativa Gulliver, che hanno anche assemblato il kit.

Chi non fosse riuscito a partecipare, potrà telefonare alla Segreteria del Sindaco a partire da lunedì 13 gennaio, per prendere accordi per il ritiro.

L’Amministrazione effettuerà nei prossimi mesi una nuova consegna per i nati dopo il 30 settembre 2024.

“Cari genitori, con grande gioia, il nostro Comune accoglie un nuovo piccolo cittadino. La nascita di un bambino rappresenta una risorsa preziosa, un dono per la famiglia e per tutta la società. – spiegano il sindaco Marco Biagini e la vicesindaco Monica Lusetti nella lettera invito alle famiglie – L’Amministrazione Comunale, ha deciso di offrire un Kit di Benvenuto a ogni nuovo nato, così come ai neonati delle famiglie che si trasferiscono a Fiorano da fuori comune.

Inoltre, ci impegniamo costantemente per garantire servizi di qualità rivolti all’infanzia, alla scuola e alle famiglie con figli, cercando di rispondere in modo concreto alle necessità delle coppie e di chi vive nel nostro territorio. Crediamo sia importante che ogni genitore abbia la possibilità di conoscere le opportunità offerte dall’Amministrazione, per favorire una crescita serena e consapevole dei propri figli. Con l’augurio di ogni felicità per voi e i vostri bambini, che rappresentano il cuore e il futuro della nostra comunità.”

Infine, anziché consegnare alle famiglie volantini e altre carte con le informazioni utili, l’Amministrazione ha scelto di realizzare un QR code, stampato sulla lettera, collegato ad una pagina del sito comunale contenente tutte le info aggiornate per i genitori. Una scelta ecologica anche nei confronti delle generazioni future.