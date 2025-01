Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Reggio Emilia

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza di crescita personale e professionale, che consente di acquisire competenze, conoscenze e valori utili per il futuro; consente altresì di acquisire competenze e relazioni spendibili successivamente nel mondo del lavoro.

È possibile svolgere questo percorso anche insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Reggio Emilia che mette a disposizione 3 posizioni per giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti (ovvero: aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età – 28 anni e 364 giorni – alla data di presentazione della domanda), che desiderino vivere un’esperienza educativa e professionale al fianco dei disabili visivi.

Il progetto, che è parte di un più ampio programma di intervento a «Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese» si intitola: “Sentieri di inclusione attiva”, ha la durata di 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un monte ore annuo di 1.145 per un max di 25 ore di servizio settimanale.

La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Fra le attività che i volontari saranno chiamati a svolgere: servizio di lettorato e servizi vari a domicilio; attività ludico-ricreative individuali (shopping, teatro); promozione di attività finalizzate al superamento dell’esclusione sociale; attività di sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana, attività collettive e di segreteria.

L’operatore volontario che prenderà servizio, stipulerà un contratto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile e riceverà da questo direttamente un trattamento economico mensile di Euro 507,30, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione ISTAT.

Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso dello Spid (per informazioni: www.spid.gov.it/richiedi-spid). È inoltre opportuno allegare un curriculum vitae e copia dei titoli posseduti (se non in possesso è necessario fornire un’autocertificazione con allegato il documento di identità).

Le selezioni: dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari e i calendari verranno pubblicati sul sito della Presidenza Nazionale UICI www.uiciechi.it

Per informazioni, mail: uicre@uici.it

Telefono: 0522 435656