“Sciroppo di Teatro”, nel week end a Maranello e a Bomporto

Sciroppo di Teatro® è il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna e che promuove il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Sabato 11 gennaio alle ore 16 – Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare di Schedia Teatro all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello

La compagnia teatrale Schedìa Teatro presenta lo spettacolo “Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare”, in cui il Lupo Cattivo decide di scioperare dopo un’ennesima sconfitta. Il Re, inizialmente festoso per l’assenza del cattivone, si rende conto che senza di lui il regno delle fiabe è sconvolto. Costretto ad intervenire, il Re cerca in tutti i modi di convincere il Lupo a tornare al lavoro. Consigliato per bambini dai 5 anni, lo spettacolo di narrazione offre una prospettiva originale sul mondo delle fiabe

Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78, Maranello Tel: 0536 943010 – E-mail: auditoriumferrari@gmail.com Web: www.ater.emr.it www.comune.maranello.mo.it

Domenica 12 gennaio alle ore 17 – La favola di Peter di Principio Attivo Teatro e silviOmbre al Cinema Teatro Comunale di Bomporto

La collaborazione tra Principio Attivo Teatro e silviOmbre dà vita allo spettacolo teatrale “La favola di Peter”, che esplora il legame unico tra il protagonista Peter e la sua ombra. Cresciuti insieme, giocando e condividendo momenti speciali, Peter e l’ombra si separano quando il ragazzo cresce e diventa adulto, trascurando il legame con il suo compagno d’ombra. Attraverso il suggestivo teatro d’ombre, lo spettacolo narra il viaggio emotivo di Peter alla riscoperta della sua ombra e dei legami dell’infanzia, offrendo al pubblico una riflessione toccante sul tempo e la crescita e l’importanza di non dimenticare il nostro lato più autentico. Consigliato per i bambini dai 6 anni in su.

Cinema Teatro Comunale di Bomporto via Verdi 8/A, Bomporto Tel: 059 800776 WhatsApp: 333 2424474 Web: www.ater.emr.it www.comune.bomporto.mo.it