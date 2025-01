Il Gruppo di lettura del BLA di Fiorano a torna il 14 gennaio

Nel 1903 Vita e Diamante, nove anni lei, dodici lui, sbarcano a New York; dalla miseria delle campagne del Mezzogiorno vengono catapultati in una metropoli moderna, caotica e ostile. Vita è ribelle, possessiva e indomabile; Diamante taciturno, orgoglioso e temerario.

Inizia da qui l’appuntamento con il Gruppo di lettura del BLA di martedì 14 gennaio: al centro dell’incontro, in biblioteca a Fiorano, dalle ore 21, il romanzo “Vita” di Melania Mazzucco.

Non è necessario aver letto il libro per partecipare: è sufficiente portare con sé curiosità e passione per la letteratura, desiderio di ascoltare o confrontarsi con gli altri e conoscere persone nuove attraverso i libri.

Modera Alice Torreggiani, laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.

L’ingresso come di consueto è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel. 0536 833403, email biblioteca@fiorano.it).