Aggredito da un gruppetto in zona stazione a Reggio Emilia: una denuncia per rapina in concorso

Stava passeggiando in via Turri a Reggio Emilia quando, senza alcun motivo, sarebbe stato dapprima insultato e poi aggredito con calci e pugni da un gruppetto di quattro stranieri a lui sconosciuti. Uno dei quattro gli avrebbe sferrato un pugno sulla tempia sinistra e morso una mano per sottrargli, assieme ai complici, le cuffie che portava con sé.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia che, oltre a identificare la vittima, è riuscita in prima battuta a bloccare uno dei quattro presunti aggressori, mentre gli altri tre si sono dileguati. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 17 dicembre scorso. Dopo l’aggressione, la vittima si è recata al pronto soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso, venendo dimessa con una prognosi di 3 giorni. Successivamente presentava denuncia presso la stazione di Corso Cairoli. I militari davano avvio alle indagini, redigendo un apposito fascicolo fotografico, che veniva posto in visione alla vittima la quale riconosceva uno dei quattro presunti aggressori, in particolare colui che gli avrebbe sferrato un pugno sulla tempia sinistra e morso una mano, ovvero quello identificato sul posto dai militari intervenuti. Alla luce dei fatti venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità a carico di un 50enne straniero abitante a Reggio Emilia, denunciato presso la procura reggiana con l’accusa di rapina in concorso.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.