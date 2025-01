Trovato con droga in auto e a casa, 30enne denunciato nel reggiano

Lungo la SP4 a Novellara ha superato ad alta velocità l’auto dei carabinieri di Campagnola per poi ripetere tale manovra con altri due veicoli. Ritenuti quei sorpassi altamente pericolosi, i carabinieri hanno quindi raggiunto e fermato il veicolo identificando il conducente in un 30enne che, sotto il chiaro effetto di alcolici e/o stupefacenti, rifiutava di sottoporsi all’accertamento venendo quindi denunciato. Denuncia a cui seguiva il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Visto che l’uomo è stato trovato in possesso di una dosa di cocaina, i carabinieri hanno optato per eseguire una perquisizione nell’abitazione del 30enne, perquisizione che ha portato al rinvenimento di una ventina di grammi tra cocaina, hascisc, marjuana e chetamina, sequestrati unitamente a un bilancino di precisione.

Con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rifiuto a sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare il tasso alcolemico e l’uso di stupefacenti, i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia ieri notte hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, il 30enne, residente in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.