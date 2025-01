Scontro auto-bus sulla Persicetana a Tavernelle di Calderara: un morto e cinque feriti

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio lungo via Persicetana – SS568 di Crevalcore a Tavernelle di Calderara di Reno. Si è trattato di uno scontro tra un’autovettura ed un autobus, dove altre cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali con traumi di media gravità.

E’ successo intorno alle 18:45. La vittima era alla guida di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, è venuta a collisione con l’autobus, finendo la sua corsa a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I feriti sono stati trasportati al Maggiore di Bologna e all’Ospedale di San Giovanni in Persiceto. Sull’autobus c’erano una ventina di passeggeri. I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra da Zola Predosa, hanno provveduto a recuperare l’auto e a mettere in sicurezza l’area. Rilievi di legge affidati ai carabinieri.