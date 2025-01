Partirà il 16 gennaio il nuovo corso per diventare volontari della Croce Verde di Reggio e Albinea. Per partecipare basta avere almeno 16 anni e un po’ di tempo (ne basta anche poco) da dedicare agli altri, a chi si trova in situazioni di emergenza, chi ha necessità di aiuto e sostegno, le fasce più deboli della comunità.

La Pubblica Assistenza è composta da molti ruoli, tutti ugualmente importanti: dal rispondere al telefono, all’accompagnare pazienti da un ospedale a un altro, dal fare formazione nelle scuole, al fare assistenza, passando per aiutare durante eventi e manifestazioni.

Dedicarsi al volontariato in Croce Verde significa essere vicini alla collettività, e ripaga in misura molto maggiore di quanto viene richiesto per questo servizio: ricevere un sorriso, una parola di ringraziamento da parte di chi si aiuta, è una ricompensa enorme. Senza contare che entrare in Croce Verde permette di fare tante amicizie, di far parte di quella che davvero è una grande famiglia, e vivere anche momenti molto appaganti e divertenti.

Iscriversi al corso per entrare nella famiglia di Croce Verde Reggio e Albinea è molto semplice, è sufficiente compilare un modulo on-line presente sul sito dell’associazione, oppure contattare la Pubblica Assistenza al numero unico 0522.3200. La scadenza per le iscrizioni sarà il 15 gennaio.

Croce Verde Reggio ha sempre la necessità di inserire nuovi volontari nell’organico, per garantire la continuità e l’alto livello dei servizi. Dedicare un po’ del proprio tempo al volontariato, anche quando se ne ha poco a disposizione, significa svolgere un ruolo fondamentale a servizio della collettività.

Ma questo consente anche di ricevere una formazione che metterà tutti i partecipanti al corso in condizione di salvare delle vite ed entrare in possesso di competenze che saranno utili per sempre.