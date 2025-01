Contate 30mila presenze a Castelfranco Emilia per gli eventi di Natale

Cento appuntamenti che tra il 30 novembre 2024 e il 6 gennaio del 2025 hanno portato sul territorio più di 30mila persone: il programma di eventi natalizi di Castelfranco Emilia ha regalato alla città e alle sue frazioni un Natale da record, attirando cittadini e famiglie da tutta la provincia.

«Siamo profondamente soddisfatti per il successo di questa edizione natalizia – ha dichiarato l’assessore alla Cultura della Città, Silvia Cantoni –. Questi numeri dimostrano quanto Castelfranco Emilia sia capace di attrarre e coinvolgere, sia i nostri concittadini che chi arriva da fuori per scoprire le bellezze del nostro territorio. La nostra proposta di eventi è stata pensata per essere inclusiva, ricca e capace di valorizzare non solo il centro storico, ma anche le frazioni, che sono parte integrante della nostra identità».

Cantoni ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: «Dietro questo successo c’è l’impegno di tante persone: dall’amministrazione comunale con i suoi tecnici ai volontari, dai commercianti alle realtà del terzo settore. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento. Insieme abbiamo costruito un programma che non solo ha intrattenuto, ma ha anche creato opportunità per il commercio locale e rafforzato il senso di appartenenza alla nostra comunità».

Tra i momenti più apprezzati, spicca la festa vintage di Piumazzo – alla prima edizione, che ha raccolto molto successo e curiosità – la sfilata dei trattori a Manzolino, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, e gli appuntamenti in città tra piazze, teatro, biblioteca e acetaia. Con oltre 30mila presenze e una risonanza positiva che ha travalicato i confini comunali, gli eventi natalizi di Castelfranco Emilia hanno rappresentato un modello da seguire nell’ottica di una città capace di offrire 365 giorni all’anno momenti di svago e socialità.