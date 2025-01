Chiusure notturne delle stazioni di Modena sud e Modena nord

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 gennaio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia o di Modena nord.

Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 gennaio, sarà invece chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano – e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Modena sud sulla stessa A1 o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.