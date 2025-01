Venerdì e sabato, al Celebrazioni di Bologna sold out, Drusilla Foer in “Venere Nemica”

È un gradito ritorno quello di Drusilla Foer al Teatro Celebrazioni di Bologna che propone il suo nuovo spettacolo Venere Nemica, in programma venerdì 10 e sabato 11 gennaio alle ore 21.00, date già sold out.

Dopo essere stata protagonista sul palcoscenico di Via Saragozza nel 2022 con Eleganzissima, il recital che per primo ha fatto conoscere al pubblico teatrale il suo talento ironico e sagace, Drusilla Foer porta in scena questa sua seconda prova autorale – di cui è anche interprete – scritta assieme a Giancarlo Marinelli e con la regia di Dimitri Milopulos.

Con la partecipazione di Elena Talenti – cantante e attrice di musical di successo – Venere Nemica è una pièce teatrale supportata da musica cantata dal vivo, che a tratti si avvicina a un musical.

Ispirata alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, l’opera rilegge il mito in modo divertente e commovente allo stesso tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare tra uomini e Dei.

Gli archetipi affrontati nel testo si rivelano di un’attualità disarmante, resa ancora più evidente dalla spiccata personalità di Drusilla Foer nei panni della Dea della bellezza e dell’amore, la quale nel suo lavoro teatrale vive tra gli umani mortali.

