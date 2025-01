Torna a Guastalla Sciroppo di Teatro®, rassegna domenicale di teatro per bambini e famiglie

Anche per il 2025 torna Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale per bambine, bambini e famiglie realizzato da ATER Fondazione in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna.

Giunto alla sua 4° edizione, il progetto promuove il teatro come “elisir straordinario”, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie, favorendo la coesione e l’inclusione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra 3 e 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone.

Grazie all’iniziativa e al coordinamento di ATER Fondazione, per il quarto anno consecutivo Sciroppo di Teatro® consente ai pediatri di libera scelta e ai centri per le famiglie dell’Emilia-Romagna di “prescrivere” il teatro per famiglie, attraverso la consegna di un libretto coloratissimo. Impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, il libretto contiene la descrizione degli effetti benefici del teatro (il cosiddetto “bugiardino”) e sei “ricette”, ovvero tagliandi staccabili grazie ai quali le famiglie potranno assistere a un prezzo ridotto agli spettacoli di Teatro ragazzi in programma nei teatri che aderiscono al progetto. Tutti gli spettacoli possono essere fruiti anche senza la “ricetta” del pediatra.

La rassegna di teatro per famiglie include titoli provenienti dalla migliore produzione internazionale, nazionale e regionale di Teatro Ragazzi. La programmazione attraversa tutti i linguaggi del teatro: dal teatro di figura al teatro di narrazione, passando per i pupazzi, i burattini, gli oggetti animati, ma anche clownerie, teatro d’attore, teatro fisico, videoproiezioni, musica dal vivo e molto altro.

Sono 28 i teatri dell’Emilia Romagna che quest’anno aderiscono a Sciroppo di Teatro, fra cui il Ruggeri di Guastalla che ospiterà il primo spettacolo domenica 12 gennai 2025 alle 16.30: “Soqquadro”, proposto dalla compagnia Teatro del Piccione / Fondazione Teatri di Pistoia, adatto a tutti a partire dai 3 anni.

S O Q Q U A D R O

domenica 12 gennaio 2025 ore 16:30, teatro comunale R. Ruggeri

Teatro del Piccione / Fondazione Teatri di Pistoia di e con Danila Barone, Dario Garofalo, Paolo Piano, scene Simona Panella e Valentina Albino, costumi Aurora Damanti , luci Tea Primiterra, elaborazione musicale Antonio Giannantonio, foto e video Lorenzo Marianeschi, regia Danila Barone e Dario Garofalo.

Soqquadro è una parola speciale, unica nella sua composizione fonemica e indica letteralmente uno sconvolgimento, un rivolgimento. Di più, un capovolgimento: ciò che era sotto va sopra e viceversa. La vita dei piccolissimi a cui lo spettacolo si rivolge è continuamente a soqquadro, alla scoperta caotica delle sconvolgenti meraviglie del mondo. E tanto spesso noi adulti siamo lì, pronti ad impedire, regolare, rallentare. Mettere ordine, mettere in squadro appunto.

Alba e Aldo, i protagonisti di questo lavoro, sono due anime semplici, due persone ordinate, la cui vita viene sconvolta, capovolta, da un episodio apparentemente senza importanza: un imprevisto inciampo dentro una pozzanghera in un giorno di pioggia.

L’acqua è la porta di accesso al mondo di sottosopra, il canale magico attraverso cui Alba e Aldo sprofondano in un luogo onirico, fatto di luci, colori ed emozioni un tempo frequentate.

E così, con la levità del gioco, la vita apparirà di nuovo sorprendente, libera dai binari certi e rugginosi in cui si era inconsapevolmente incanalata e darà occasione a tutti noi di ricordare la gioia incontenibile delle meravigliose scoperte dell’infanzia.

Teatro fisico, per bambini e bambine dai 3 anni

COSTO DEL BIGLIETTO

7 € adulti, 5 € bambini, 3 € adulti e bambini con voucher

INFO:

Teatro Comunale “R.Ruggeri”

via Verdi 7, Guastalla (RE)

0522/839756- 839761

ufficiocultura@comune.guastalla.re.it