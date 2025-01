San Felice sul Panaro: copertura e riqualificazione per la tribuna del campo sportivo di Rivara

È stato sottoscritto lo scorso 3 gennaio il contratto per la realizzazione della copertura della tribuna del campo sportivo di Rivara. Questa struttura, realizzata oltre 40 anni fa, ha subito nel corso degli anni vari danneggiamenti a causa degli agenti atmosferici. Da molto tempo infatti il Rivara Calcio sollecitava un intervento di riqualificazione con copertura annessa per permettere ai tanti fruitori di assistere alle partite nel massimo comfort.

«Ho seguito in prima persona tutto il percorso – spiega l’assessore allo Sport Paolo Pianesani – e circa un anno fa ho contattato il Rivara Calcio prospettando l’iniziativa. Da quel momento è iniziato il coinvolgimento di tanti finanziatori che hanno contribuito a vario titolo a coprire il costo di circa 90 mila euro dell’intervento. Avremo modo di ringraziarli pubblicamente, dato che si sono resi disponibili ad aiutare il Comune e soprattutto il Rivara ad avere finalmente una tribuna confortevole. Desidero inoltre ringraziare il Rivara Calcio per aver condiviso in tutto l’iniziativa e Vincenzo Oliva della VF costruzioni che si è reso disponibile alla progettazione e alla futura realizzazione dell’opera. La tribuna, che sarà pronta entro l’estate 2025, sarà intitolata a Mirko Maccaferri giovane rivarese e grande tifoso del Rivara, prematuramente scomparso».

Questo impianto, dopo la realizzazione del campo in sintetico per i bambini della scuola calcio nel 2020 e l’impianto d’irrigazione sotterraneo nel campo in erba realizzato nel 2024, si pone adesso come vero e proprio gioiello tra gli impianti sportivi sanfeliciani. Da notare infine che proprio nel 2025 il Rivara Calcio celebra il 50esimo della fondazione.