Gruppo di lettura in biblioteca con Chatwin

Torna il gruppo di lettura di Maranello: alla Biblioteca Mabic lunedì 13 gennaio alle 20.30 in programma un nuovo incontro per gli appassionati di libri e letteratura. Si parlerà di “Utz”, romanzo di Bruce Chatwin pubblicato nel 1988, ultimo libro dello scrittore britannico, uscito pochi mesi prima della sua scomparsa. Racconto di fantasia sull’ossessione che porta gli uomini a collezionare oggetti, ambientato nella Praga del secondo dopoguerra, il romanzo è ricco di analisi psicologica, erudizione, malinconia, e offre una profonda riflessione sulla storia e sull’animo umano.

Tra i finalisti del Booker Prize del 1988, dal libro è stato tratto un film omonimo nel 1992. L’ingresso al gruppo di lettura è libero, non è necessario iscriversi, prenotare o aver letto il libro oggetto dell’incontro. Ad ogni incontro verrà comunicato il titolo per l’incontro successivo e la biblioteca si occupa di reperire copie per i partecipanti del gruppo con il prestito interbibliotecario. Chi è interessato a partecipare può rivolgersi al Mabic (0536 240028, biblio.maranello@comune.maranello.mo.it).