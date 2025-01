Domenica a San Possidonio la XXesima edizione della ‘P’caria’

Il 12 gennaio a San Possidonio si celebreranno gli antichi sapori della cucina modenese con la 20esima edizione della P’caria.

Ingrediente essenziale di numerose ricette tradizionali, il maiale è stato da sempre l’animale centrale nell’economia domestica del modenese. Dalla fine del XIX secolo, ogni casa di campagna disponeva del “chiuso” dove questo animale veniva allevato e ingrassato durante l’anno con gli avanzi dei pasti, prima di essere macellato per banchettare con tutta la famiglia, generalmente in occasione di festa. Fino a qualche decennio fa, la macellazione domestica del maiale (p’caria) rappresentava la consuetudine in ogni famiglia e avviava la produzione indipendente di salumi e insaccati artigianali per il sostentamento delle famiglie. Anche se i tempi sono mutati, in alcuni casi la “p’caria” continua a essere una tradizione mantenuta soprattutto in alcune famiglie agricole e con la consueta festa di paese vogliamo rendere pubblico e conviviale questo usuale evento familiare.

Le nostre associazioni e i nostri volontari prepareranno porchetta, ciccioli, cotechini, arrosticini, polenta, tortelli, vin brulè e molto altro!

In piazza vi accoglieremo dalle 10.00 con le bancarelle degli artisti dell’ingegno, stand e una ricca programmazione che coinvolgerà anche i più piccoli con laboratori ed intrattenimento.

Nello specifico avremo dalle 10.00 il minicalcetto per bambini e alle 10.30 lo spettacolo di bolle giganti con il clown Bricciola.

Dalle 14.00 riprenderanno le attività pomeridiane con l’esibizione di balli country, alle 14.30 con lo spettacolo di magia e non solo nel pazzo circo di Babbo Natale…Daniele e alle 15.30 vi aspettiamo tutti per la cavata del formaggio.

Per tutta la giornata dj set e alle 17.00 la premiazione “stima del maiale scomposto”.

Durante la giornata potrete anche ammirare i balli country e i grandi trattori che verranno esposti nel centro del paese.

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme la P’caria a San Possidonio!