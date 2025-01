Castelnovo Monti: appuntamento con La lanterna di Diogene sabato 11 gennaio

Prosegue e nel contempo inaugura la nuova annualità il ciclo di conferenze La lanterna di Diogene, incontri culturali ad ampio spettro che animeranno fino ad aprile il Teatro Bismantova. Un nuovo appuntamento lungo il solco segnato dal tema scelto nel 2024, “Animali fantastici e creature misteriose”, creature che in questo caso sono legate da un nome e una personalità di spicco della storia reggiana: Gaetano Chierici. Sabato, 11 gennaio, alle 16.30 infatti Silvia Chicchi si dialogherà con Paola Ranzani sul tema “Il fantastico zoo della collezione Spallanzani, tra scienza e meraviglia”. Silvia Chicchi è curatrice delle collezioni naturalistiche dei Musei Civici di Reggio Emilia. È membro del comitato promotore e scientifico della rivista “University Heritage. Patrimonio Culturale in Rete“.

Una passeggiata alla scoperta di quell’universo tra reale e immaginativo che tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 diffuse le “wunderkammer” riempiendole di “mirabilia” in tutta Europa, specie nelle residenze dei grandi regnanti: oggetti rari che in quel periodo uscirono da una visione “magica” ad un’analisi scientifica di cui Chierici fu alfiere.

Si tratta della prima di quattro conferenze della Lanterna di Diogene che proseguiranno fino ad aprile: per restare sempre aggiornati è possibile seguire la pagina facebook.com/lalanternadidiogeneappenninoreggiano.