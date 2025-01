Aperte le iscrizioni al corso mascherato del Carnevale di Formigine

C’è tempo fino al 20 gennaio per iscriversi al corso mascherato del Carnevale di Formigine per carri, automobili, carrozze e gruppi di maschere. Per farlo, è sufficiente compilare l’apposito modulo presente nella sezione avvisi del sito Internet del Comune e inviarlo entro il 20 gennaio a cultura@comune.formigine.mo.it.

Le date di questa 67esima edizione sono giovedì 27 febbraio, domenica 2 e martedì 4 marzo 2025.

Organizzata dall’Associazione per la gestione del Carnevale dei Ragazzi, la festa coinvolge ogni anno l’intera cittadinanza, unendo grandi e piccoli nella divertente atmosfera del travestimento e dell’allegria.

Afferma l’Assessore alla Cultura Marco Casolari: “La preparazione di questa edizione del Carnevale è già iniziata lo scorso anno in un clima di corale coinvolgimento di volontari, collaboratori comunali, carristi e gruppi. Data la grande e gradita partecipazione delle nostre scuole, abbiamo valutato di rivedere il regolamento per aumentare la possibilità di premiare questi gruppi. Il ringraziamento più grande va alla presidente dell’Associazione Antonella Debbia e a tutto il suo staff per la grande dedizione che dimostrano nell’organizzare una manifestazione che richiama migliaia di persone ogni anno”.