Al Teatro Dehon di Bologna “Frankenstein Junior” in formato musical

Al Teatro Dehon dal 10 al 12 gennaio – venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16 – la Compagnia La Ragnatela porta in scena il genio di Mel Brooks in formato musical: lo spettacolo “Frankenstein Junior“.

Tratto dall’omonimo film capolavoro dello stesso Mel Brooks, il Musical ha come protagonista il celeberrimo Dott. Frederick “Frankenst-I-n”, docente di medicina di New York, che riceve in eredità dal ben più noto nonno, Victor Von Frankenstein, un castello in Transilvania.

Dopo aver tentato di resistere alla nefasta vocazione della propria famiglia, Frederick decide di seguirne le orme e ricreare l’esperimento: dare la vita ad una creatura inanimata. Grazie all’aiuto della seducente assistente Inga e del fedele servitore Igor (rigorosamente “Aigor”) e sotto la severa supervisione della governante Frau Blucher, riuscirà nel suo intento. Ma il bello, si sa, è ciò che accade dopo il successo dell’esperimento.

Nel Musical si ritrova l’esilarante comicità di Mel Brooks, autore anche delle musiche che rendono lo spettacolo ancora più frizzante, strizzando l’occhio ai grandi numeri di Broadway.

Teatro Dehon via Libia 59 – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it