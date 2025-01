Stagione cinematografica 2025 all’Astoria di Fiorano Modenese

Riprende con l’inizio del nuovo anno la programmazione cinematografica del cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese, con una bella novità: il cinema per neomamme con bebè al seguito, il giovedì mattina.

Anche per il 2025 l’associazione culturale Quelli del ’29, che gestisce l’Astoria propone ogni domenica alle 18.30 e ogni mercoledì alle 21.00, pellicole di recente uscita e molto apprezzate dal pubblico, per immergersi nell’emozione del grande schermo.

Si comincia mercoledì 8 gennaio con “Berlinguer: la grande ambizione” , si prosegue domenica 12 gennaio con il film drammatico “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, alle 18.30. E poi ancora mercoledì 15 gennaio “Giurato numero 2”, domenica 19 gennaio “Le occasioni dell’amore” e mercoledì 22 gennaio con il docufilm “Francesco Guccini: fra la via Emilia e il west”. Domenica 26 gennaio è in programma il film “Il gladiatore 2” e mercoledì 29 gennaio “L’orchestra stonata”.

E proprio dal film “L’orchestra stonata” tenera commedia francese, comincerà giovedì 30 gennaio alle 10 del mattino “Cinemamme – Al cinema con il bebè”. Un’azione di welfare culturale fortemente voluta dall’Amministrazione comunale fioranese, in collaborazione con Quelli del ’2, per sostenere le giovani famiglie con figli e contribuire al benessere delle neomamme. Ogni giovedì alle 10.00 le neomamme potranno entrare gratuitamente in sala all’Astoria con i propri bebè, cullarli e allattarli mentre sullo schermo viene trasmesso il film in programmazione la sera prima. Luci soffuse, audio ridotto, fasciatoio a portata di mano e carrozzine consentiranno di godersi un film senza il timore di disturbare il resto della sala.

Cinemamme prosegue giovedì 6 febbraio con il film “Terapia di gruppo”, in programma mercoledì 5 febbraio per tutti. Nuovi titoli saranno poi pubblicati fino ad aprile 2025, quando si chiuderà la stagione cinematografica.

Il costo dei biglietti è di 7 euro l’intero e 5 euro il ridotto per over 65 e under 18. I bambini sotto i 3 anni e le persone con disabilità certificata hanno diritto all’ingresso omaggio. Al relativo accompagnatore spetta un ingresso con biglietto intero salvo età anagrafica da biglietto ridotto.

La biglietteria del cinema, in piazza Ciro Menotti 8, apre 45 minuti prima dell’inizio del film. Per informazioni: 0536 1704001 (negli orari di apertura della biglietteria).

La programmazione è consultabile su www.teatrocinemaastoria.it.