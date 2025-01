Albinea, ancora qualche posto libero per incontrare Ferdinando De Giorgi

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per incontrare l’allenatore campione del Mondo della nazionale italiana di Pallavolo maschile ed ex campione di Volley Ferdinando De Giorgi che sarà al cinema Apollo di Albinea venerdì 17 gennaio, alle ore 18.

L’appuntamento è inserito nella molto apprezzata rassegna “Tu sì che vali. Storie di sport, valori e vita” e che sta portando ad Albinea tanti grandi protagonisti del mondo dello sport.

Il coach presenterà sul suo libro “Egoisti di squadra” (Mondadori) dialogando con Andrea Delmonte, Editor Libri Mondadori.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0522.590261-232 o scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.

Presso il Cinema sarà attivo durante l’evento un desk Mondadori di vendita del libro per chi volesse, al termine, farlo autografare.

Nel volume De Giorgi affronta il tema di come esaltare il gruppo senza sacrificare il talento individuale. “Egoisti di squadra” è un condensato di tutti i valori, strumenti, storie e concetti che il coach ha imparato nel corso della sua straordinaria carriera sportiva, che lo vede da oltre quarant’anni ai vertici dello sport mondiale. Prima da giocatore, come palleggiatore della Nazionale della “generazione dei fenomeni” capace di vincere tre mondiali di fila; e poi come allenatore vincitore di scudetti, Champions e, alla guida della Nazionale italiana, dell’Europeo 2021 e del meraviglioso Mondiale 2022. Messa in fila così, quella di De Giorgi, è una carriera che sembra essere caratterizzata solo dalla vittoria. E in parte sicuramente è vero, ma dietro a questi risultati c’è un percorso difficile che gli ha permesso di raggiungere obiettivi così grandiosi imparando dai tanti errori, dalle innumerevoli sconfitte e dalle mille sfide che tutti, nello sport, ma anche nel lavoro o nella vita, dobbiamo affrontare quotidianamente.

Questo libro diventa così un vero e proprio metodo di leadership e crescita personale per cui la motivazione, il rispetto e la squadra sono i confini entro i quali alimentare e far emergere il talento di ognuno, che sia su un campo di pallavolo, in un ufficio o in famiglia. Perché allenare il talento, il proprio o quello degli altri, vuol dire fondamentalmente allenare l’autoformazione, la capacità di ogni persona di conoscere i propri limiti, di accettarli e, quindi, di motivarsi per cercare di superarli o trasformarli in punti di forza. Allenare vuol dire allenarsi: condividendo le proprie capacità e la volontà di migliorarsi, affidando all’aiuto degli altri le proprie debolezze e coinvolgendo a pieno le persone che ci circondano.

CHI E’ DE GIORGI

Nato a Squinzano (LE) il 10 ottobre 1961, De Giorgi ha avuto una lunghissima carriera da palleggiatore costellata di successi ottenuti sia nei club dove ha militato sia in Nazionale. Nella sua più che ventennale carriera da giocatore ha indossato la casacca di prestigiosi club quali Cuneo e Modena con in quali ha vinto titoli nazionali e internazionali. 330 le presenze in Nazionale con la quale ha vinto i tre titoli mondiali tra il 1990 e il 1998 (Rio de Janeiro 1990, Atene 1994, Tokyo 1998), i Campionati Europei (Stoccolma 1989) e ben 5 World League (1990 Osaka, 1991 Milano, 1992 Genova, 1994 Milano, 1995 Rio de Janeiro). È stato uno dei protagonisti della cosiddetta Generazione dei Fenomeni. Dal 2021 ricopre l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale seniores maschile. De Giorgi ha esordito ufficialmente sulla panchina azzurra il 25 agosto 2021 a Mantova per un impegno amichevole contro il Belgio. Alla sua prima esperienza in una manifestazione internazionale sulla panchina azzurra – Campionati Europei 2021 – ha conquistato la medaglia d’oro. Nel 2022 ha guidato i suoi azzurri alla conquista della medaglia d’oro ai Campionati del Mondo. Dopo i tre titoli mondiali da giocatore è arrivato così il primo successo iridato da commissario tecnico. Nel 2023 ha condotto la nazionale tricolore alla conquista della medaglia d’argento nei Campionati Europei che hanno visto il loro epilogo con la finale giocata a Roma contro la Polonia. Nel 2021 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2023 è nominato direttore del settore tecnico maschile della Federazione Italiana Pallavolo.

LA RASSEGNA “TU Sì CHE VALI”

La rassegna “Tu sì che vali” ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla Regione Emilia-Romagna che ha assegnato al progetto un contributo ai sensi della L.R. 8/2017 per la realizzazione di progetti biennali finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva per il biennio 2023-2024.

L’evento è dunque inserito tra le iniziative di calibro regionale promosse sotto il logo “E-R Sport Valley”.