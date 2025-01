Primo Torneo della Befana Emilbronzo in casa CVR

Domenica 5 gennaio alla Palestra di Rivalta si è tenuto il primo Torneo della Befana targato Emilbronzo 2000. L’evento organizzato dal Centro Volley Reggiano ha visto la partecipazione di quattro società di Reggio e provincia, che hanno presenziato con le proprie formazioni Under 16: oltre al CVR stesso, infatti, sono scese in campo anche il Giovolley, la Rubierese e il Correggio Volley.

«Senza dubbio si è trattato di una bellissima giornata di sport e socialità» ha commentato il dg del CVR Nicola Cioni alla fine della manifestazione. Una splendida giornata all’insegna della pallavolo, trascorsa in allegria e serenità, che si è conclusa con la vittoria in finale della Rubierese Volley sulle padrone di casa del CVR. Il premio come miglior giocatrice è andato a Federica Barbieri, militante nelle file di Rubiera.

L’iniziativa è stata organizzata con il supporto in primis di Emilbronzo 2000 (che ha dato il nome al torneo), ma anche di Decathlon, Sigma e Ladri di Biciclette. Anche il pubblico è stato numeroso, con i tifosi di Correggio, Giovolley e Rubiera presenti in maniera sostanziosa all’interno del palazzetto.

Il CVR spera di poter replicare anche l’anno prossimo un evento tenutosi nella convivialità generale.