Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 7 gennaio 2025

Cielo coperto con precipitazioni più consistenti in area appenninica, in rapido transito in mattinata dai settori occidentali verso il restante territorio regionale. Dalle ore pomeridiane tendenza ad esaurimento dei fenomeni, con schiarite in pianura.

Temperature minime comprese tra 4 e 6 gradi con punte fino a 12 gradi sulla Romagna. Massime tra 8 e 16 gradi. Venti deboli in prevalenza meridionali con rinforzi lungo i rilievi di crinale. Venti moderati di garbino sulla pianura romagnola. Mare da mosso a molto mosso al largo.

(Arpae)