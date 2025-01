A Modena Befana e Babbo Natale ricevono le famiglie alla caserma dei Vigili del fuoco

Decine di famiglie ospiti oggi della caserma dei vigili del fuoco di via Formigina a Modena per un pomeriggio ricco di emozioni, da Pompieropoli che ha fatto sperimentare ai bimbi la discesa dalla pertica e il brivido di un incendio da spegnere, all’arrivo di Befana e Babbo Natale, che sono atterrati in cortile appesi a una fune sospesa nel vuoto distribuendo dolcetti.

Poi tutti in palestra per uno spettacolo di giocoleria, consegna regali e rinfresco. Tutto è stato possibile grazie alla disponibilità del Comando, all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e al personale in servizio che si è occupato dell’organizzazione.

In mattinata una delegazione dei Vigili del fuoco con la Befana ha fatto visita ai bambini del reparto oncoematologia del policlinico di Modena per portare loro in piccolo pensiero con un camioncino rosso con i lampeggianti che si è aggirato per le corsie del reparto.