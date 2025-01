Visita a sorpresa di Mattarella a Caivano, messa nel Parco Verde

NAPOLI (ITALPRESS) – Visita a sorpresa a Caivano per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: il capo di Stato italiano si è presentato intorno alle 12 nella chiesa del Parco Verde dove don Maurizio Patriciello stava celebrando la santa messa domenicale. Al termine della funzione, Mattarella ha preso brevemente la parola ringraziando proprio il parroco per il suo lavoro al servizio della comunità caivanese. Infine la foto di rito con il sacerdote dinanzi all’altare. Dovrebbe essere questa l’ultima tappa della visita privata del Presidente della Repubblica all’ombra del Vesuvio. Dal 2 gennaio Mattarella, accompagnato da famiglia stretta e qualche amico, è a Napoli dove ha soggiornato nella residenza presidenziale di Villa Rosebery a Posillipo. Ieri il tour tra le bellezze del centro storico e la visita nella basilica di Santa Chiara prima di un passaggio nel quartiere collinare Vomero per contemplare i dipinti e i celebri presepi del Museo di San Martino. Previsto in giornata il rientro a Roma.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).