Modena: sorpreso con lo stupefacente, arrestato spacciatore dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato un uomo 39enne, di origini nigeriane e in Italia senza fissa dimora, colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’arma, quotidianamente impegnati nell’attività di prevenzione e nelle ispezioni di località frequentate da tossicodipendenti, hanno sorpreso l’interessato, nella tarda serata di ieri 3.1.2025, in seguito ad un intervento richiesto da cittadini poiché creava molestia alle persone nelle località adiacenti il palazzo “Europa” di questa via Emilia Ovest sottoponendolo a perquisizione personale.

L’atto ha consentito il recupero e sequestro di diverse dosi di stupefacente, complessivamente di 1,5 grammi di “crack”, 1 grammo di hascisc e modica quantità di cocaina, oltre alla somma in denaro contante di 135 euro, ritenuta provento illecito di spaccio.

L’interessato veniva così tratto in arresto per la commissione del reato di cui in premessa. Lo stesso veniva condotto nella mattinata odierna al Tribunale di Modena dove il Giudice, dopo la convalida dell’arresto, disponeva nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Modena.