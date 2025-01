Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 4 gennaio 2025

Schiarite alternate a possibili addensamenti per nubi basse sulle pianure e nelle vallate con possibilità anche di locali banchi di nebbia al primo mattino. Nel corso della giornata transito di nuvolosità alta e stratificata, in intensificazione in serata.

Temperature in diminuzione in particolare nei valori minimi, compresi tra -1 e 3 gradi nei centri urbani, valori inferiori nelle aree extraurbane; massime tra 5 e 9 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali con residui leggeri rinforzi lungo la costa ed in mare aperto. Mare inizialmente mosso con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso.

(Arpae)