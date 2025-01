Laboratori PNRR alla primaria Ciro Menotti di Fiorano

In occasione dell’open day di dicembre, alla scuola primaria Ciro Menotti di Fiorano Modenese sono stati inaugurati i laboratori-atelier, finanziati con fondi PNRR.

Dopo mesi di lavori, progettazioni e riprogettazioni, i nuovi spazi, pensati dai docenti per essere a misura di bambino, sono stati presentati ai futuri alunni e alle loro famiglie. Si tratta di ambienti in cui al centro non ci sono solo risposte, ma soprattutto domande, idee, ipotesi, curiosità, per una didattica del fare e dello stare insieme.

All’inaugurazione erano presenti la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Francesca Bursi”, Ilaria Leonardi, la vicesindaco del Comune di Fiorano Modenese, Monica Lusetti, l’assessore Luca Busani, oltre ai docenti alle ragazze e ragazzi delle classi quinte e al Comitato Genitori, che sono stati parte attiva della visita.

“Ringrazio sentitamente tutto il personale scolastico per l’entusiasmante lavoro svolto per pensare e realizzare questi spazi davvero interessanti e all’avanguardia. – ha detto Monica Lusetti – In ogni angolo abbiamo trovato la passione degli insegnanti e della dirigenza, che con dedizione hanno ideato delle aule dove i bambini possono creare, leggere, imparare, stupirsi e fare scoperte. Auguro ai nostri bambini di sfruttare ogni strumento messo a loro disposizione e di portare con sé questo tesoro durante tutta la loro crescita”.