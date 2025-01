Il 6 gennaio arriva la Befana a Formigine

Appuntamento dal 4 al 6 gennaio con “La Grande Festa della Befana” per una tre giorni che, grazie a Proform, in collaborazione con Zinghèr dàl Tàbàr e Higlander, vedrà il centro storico animato da stand gastronomici, mercatini, artisti di strada, dj set e giochi per bambini.

Sabato 4 gennaio l’appuntamento è alle 16 alla biblioteca Matilda con “L’Ora delle Storie: la Befana vien di notte”, narrazioni per bambini dai 3 agli 8 anni.

La festa entra nel vivo lunedì 6 gennaio quando, dalle ore 15.30 in piazza Calcagnini, si terrà l’immancabile sfilata delle befane seguita dalla tradizionale consegna delle calze. Alle ore 16, due percorsi animati tra le mura del castello (su prenotazione alla mail castello@comune.formigine.mo.it).

Alle 16.30, presso il Centro per le Famiglie di via Landucci a Casinalbo, lo spettacolo di burattini per bimbi dai 3 anni “Babbo Natale ha perso il senno”, a cura dell’Associazione I Burattini della Commedia.

A conclusione della giornata, alle ore 17.30, l’atteso falò della befana acceso dalle frecce incendiarie scoccate dalla Compagnia Arcieri e Balestrieri della Torre che, nei tradizionali costumi medievali, daranno il saluto benaugurale all’anno appena iniziato.