Con Municipium tutti i 6 Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia a portata di smartphone

Dal primo gennaio tutti i sei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia mettono a disposizione dei propri cittadini Municipiun, l’utile app gratuita che può essere scaricata gratuitamente e consente di consultare tante informazioni sulla città, ma anche di inviare segnalazioni riguardanti criticità del territorio o necessità di manutenzione su strade, marciapiedi, illuminazione e aree verdi. A Baiso, Castellarano e Viano – che avevano già attivato il servizio – dal primo gennaio si sono infatti aggiunti anche i Comuni di Scandiano, Casalgrande e Rubiera, che contestualmente dismetteranno la vecchia piattaforma Rilfedeur.

“Si tratta di un ulteriore, prezioso strumento per coinvolgere attivamente i cittadini nell’attività dei Comuni e nella cura degli spazi pubblici spiega Matteo Nasciuti, sindaco di Scandiano con delega a Servizio informatico associato e Transizione digitale nella Giunta dell’Unione Tresinaro Secchia, sottolineando anche le “nuove sinergie che l’app, unica per tutto il territorio, consentirà di attivare con la nostra Polizia locale”.

La app Municipium può essere scaricata gratuitamente da App Store o da Google Play facendo attenzione – al primo accesso – a scrivere il nome del proprio Comune nel campo “Lista comuni attivi”. Una volta installata sul proprio smartphone consentirà di trovare informazioni su luoghi, eventi, notizie, info utili e mappe interattive, di partecipare a sondaggi, ma anche di inviare segnalazioni su eventuali disservizi. Ovviamente, Municipium non è uno strumento per la gestione delle urgenze in termini di soccorso, pronto intervento o disagio personale. In caso di emergenza o condizioni di pericolo per l’incolumità di persone, rimane dunque indispensabile rivolgersi subito alle forze dell’ordine.

La app consente invece di inviare all’Amministrazione in modo semplice, immediato e tempestivo, segnalazioni riguardanti criticità del territorio, situazioni di degrado o necessità di manutenzione su strade, marciapiedi e aree verdi, coinvolgendo attivamente i cittadini nella cura degli spazi pubblici: anche allegando foto e geolocalizzando l’area cui si fa riferimento, permettendo in tal modo una registrazione puntuale del problema che il cittadino desidera evidenziare.

L’utente ha la possibilità di monitorare passo dopo passo lo stato di avanzamento della propria segnalazione, ricevendo inoltre un riscontro finale sull’esito dell’intervento effettuato.

Il progetto è interamente finanziato dai fondi Pnrr, bando 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”.

Come inviare una segnalazione

Una volta installata l’app Municipium, scorri la pagina, fai clic su “Segnalazioni” e sul tasto “+” in fondo a destra per inviare una nuova segnalazione.

Scegli dall’elenco la categoria più affine al problema riscontrato e fai clic su “avanti”, seleziona quindi la sotto categoria per individuare con precisione il tipo di segnalazione che vuoi inviare. Inserisci quindi una descrizione precisa del problema.

Ad esempio, se vuoi segnalare la presenza di rifiuti in un’area di piazza Cavalli, seleziona la categoria “Rifiuti e pulizia” e quindi la sotto categoria “Abbandono rifiuti su aree pubbliche” e inserisci nel messaggio “Presenza di rifiuti abbandonati in piazza Cavalli, vicino a via Calzolai”.

Se è la prima volta che si utilizza l’App, inserisci i tuoi recapiti (nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono); consentiranno all’ufficio di tenerti al corrente sulle varie attività di gestione e sull’esito finale della segnalazione. Le informazioni saranno memorizzate dalla App per non dovere inserire in caso di ulteriori segnalazioni.

Clicca su “avanti” per indicare il punto preciso sulla mappa.

Clicca su “avanti” per caricare eventuali foto relative alla segnalazione, che possono essere recuperate dalla galleria o scattate al momento; non sono obbligatorie ma sicuramente utili.

Clicca su “Accettazione informativa sui dati personali” e quindi su “Avanti” per inoltrare automaticamente la segnalazione all’ufficio incaricato.

Se l’invio è andato a buon fine, riceverai una mail riassuntiva della segnalazione inviata.