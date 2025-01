Anche a Sassuolo sabato 4 gennaio iniziano i saldi invernali

Prenderanno il via domani, sabato 4 gennaio, anche a Sassuolo i saldi invernali che avranno una durata massima di 60 giorni, con scadenza al 3 marzo 2025. Un appuntamento atteso da consumatori e commercianti, durante il quale sarà possibile acquistare capi di qualità a prezzi vantaggiosi.

“I saldi non sono solo un’occasione commerciale – afferma l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – quanto il momento per scoprire il centro storico, così come i quartieri di Rometta, Braida e tutta l’offerta che i negozi in sede fissa sono in grado di offrire. La presenza di negozi storici e di prossimità luoghi in cui la socialità e le relazioni hanno ancora un valore è un assoluto valore aggiunto: qui resiste ancora questa tradizione commerciale che unita a una sapiente ricerca e innovazione di prodotto rende Sassuolo un luogo unico in cui poter fare acquisti.

L’inizio dei saldi coincide con la prima domenica del mese e con l’apertura a ingresso gratuito del Palazzo Ducale per unire così la ricerca dell’occasione commerciale con la possibilità di visitare uno dei luoghi storici più belli d’Italia”.

Il budget stimato (sondaggio IPSOS per Confesercenti) per questo periodo di saldi che coincide con il lungo ponte dell’Epifania, è di 218 euro a persona, comprerà quasi un italiano su due (46%).