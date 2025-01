Saldi invernali: al via il 4 gennaio in Emilia-Romagna l’atteso appuntamento per fare acquisti a prezzi vantaggiosi

Inizierà il 4 gennaio nella nostra regione, per i 60 giorni consecutivi, il periodo dei saldi invernali.

Si tratta di un momento molto atteso per quanti vogliono acquistare capi d’abbigliamento, calzature e accessori di qualità approfittando dei prezzi più bassi. Anche per i commercianti è l’occasione di smaltire le rimanenze contribuendo a recuperare le perdite causate dal calo dei consumi e dall’aumento dei costi di gestione, in particolare quello delle bollette e contrastare la concorrenza degli sconti anticipati e le promozioni del Blackfriday.

Il settore maggiormente interessato è quello dell’abbigliamento e calzature che in Emilia-Romagna conta circa 4.800 punti vendita. Si partirà con uno sconto medio del 30% destinato a salire nelle settimane successive.

L’analisi condotta da Confesercenti Emilia Romagna conferma sostanzialmente il dato che emerge dall’indagine condotta da IPSOS per Confesercenti nazionale. Le famiglie emiliano-romagnole, infatti, si stima che spenderanno circa 260 euro, circa quaranta euro in più della media nazionale che andranno prevalentemente per l’acquisto di capi di abbigliamento e calzature.

L’80% delle persone, infine, si rivolgeranno ai negozi fisici che prevarranno sulle scelte online.

Come sempre, la Confesercenti Emilia Romagna, invita i consumatori a rivolgersi principalmente ai negozi di fiducia dove si potranno fare ottimi affari e ricorda ai propri associati il “Decalogo dei buoni saldi” stilato per garantire ai propri clienti shopping in tutta sicurezza. Ovvero attendere il periodo ufficiale dei saldi, evidenziare l’oscillazione dello sconto praticato, non esibire sconti generici riferiti poi soltanto ad alcuni articoli, separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi di saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali, evidenziare il prezzo originario e quello scontato dei prodotti posti in saldo, accettare pagamenti con pago bancomat e carte di credito, rendere visibile l’interno del negozio, rendersi disponibili a sostituire la merce anche se acquistata nel periodo dei saldi, effettuare le riparazioni, se richieste dal cliente, usare la massima cortesia.