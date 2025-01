Sabato 4 gennaio partenza dei saldi invernali

Saldi invernali al via. Alto l’interesse dei consumatori: quasi uno su due, il 46%, ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, ed un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare. È quanto emerge da un sondaggio sui saldi di fine stagione invernali, condotto da IPSOS per Confesercenti.

Il budget. Il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba: in media a Bologna si spenderanno circa 263 euro a famiglia. Cifra importante, per un evento promozionale che è ancora il più apprezzato dagli italiani: il 53% degli intervistati ritiene i saldi l’appuntamento più conveniente e utile, mentre solo il 20% indica il Black Friday.

Dove si compra: vincono i negozi. Come accaduto nell’ultima settimana di Natale, anche per i prossimi saldi i punti vendita fisici appaiono in vantaggio sull’online: si comprerà attraverso entrambi i canali, ma otto consumatori su dieci (81%) sceglieranno i negozi fisici per almeno un acquisto. Purtroppo i dati di presenze turistiche sulla città nel periodo di Natale e Capodanno non sono stati positivi, speriamo in maggiori presenze turistiche nel fine settimana dell’Epifania che potrebbero dare ulteriore spinta alle vendite dei saldi invernali soprattutto nel centro storico della città.

Cosa si cerca. I prodotti moda più desiderati per questi saldi sono maglioni e felpe, indicati dal 51% di chi ha previsto di acquistare. Un effetto dell’arrivo del freddo dopo un autunno caldo, a causa del quale il 30% circa dei consumatori segnala di aver ridotto gli acquisti di abbigliamento invernale. Particolarmente cercati i maglioni di qualità con decorazioni. Seguono, a brevissima distanza, le calzature (49% delle segnalazioni) e poi – ben più staccati – gonne e pantaloni (31%), con un interesse forte per jeans e denim, e maglie e top (30%). Nella lista dei desideri ci sono anche intimo (28%), camicie e camicette (22%), borse (21%) e i capispalla – giubbotti, cappotti e piumini – sempre al 21%. Poi accessori (18%) e abiti e completi (17%).

“I saldi – e in particolare quelli nei negozi fisici – si confermano l’evento promozionale più atteso dagli italiani. Un segnale positivo dopo un autunno caratterizzato da vendite stagnanti”, dichiara Loreno Rossi, Direttore Confesercenti Bologna. “Speriamo che le presenze turistiche nel prossimo fine settimana siano maggiori di quelle del Natale 2024” – conclude Loreno Rossi – “perché i turisti possono dare un ulteriore contributo alle vendite nel centro storico di Bologna”.