Lunedì la Befana si racconta a Reggio Emilia sotto il portico del Comune

Appuntamento con la Befana lunedì 6 gennaio in piazza Prampolini sotto il portico del Municipio alle 16. Qui la simpatica vecchietta, interpretata dall’attrice Maria Antonietta Centoducati, si racconterà nello spettacolo “Avventure di Befana” e lo farà in modo originale, in compagnia di una vera e propria Piccola Orchestra che suona e canta per lei.

Una trascinante e divertente storia che trasporterà un pubblico di grandi e piccini attraverso le divertenti avventure di questa buffa Befana che ha perduto la sua magica scopa, ma non ne vuole sapere di “ammodernarsi” un po’. Una Petit Orchestre travolgente, formata da un trio polifonico femminile, le Triplettes, accompagnato da un quartetto strumentale che vede in scena pianoforte, contrabbasso, batteria, percussioni e chitarra accompagna il racconto con un repertorio frizzante fatto di canzoni Natalizie e non solo ispirati ad atmosfere dei primi del Novecento, dagli anni ’20 agli anni ’50 che spaziano dalla musica Swing al Jazz. Uno spettacolo per famiglie che farà divertire i bambini e trascinerà gli adulti nell’atmosfera coinvolgente della musica.

Produzione Reggio Iniziative Culturali, di e con Maria Antonietta Centoducati, musiche dal vivo a cura della PetitOrchestre.