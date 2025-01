Guastalla: sorpreso durante un furto in abitazione aggredisce i carabinieri. Arrestato

Allertati dall’attivazione dell’allarme collegato al 112 che segnalava un furto in corso in una villa di Guastala, i Carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto si sono recati immediatamente sul posto, sorprendendo il presunto ladro all’interno dell’abitazione. Alla vista dei militari, l’uomo ha reagito con violenza, costringendo i Carabinieri a utilizzare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo. Grazie al loro intervento tempestivo, i Carabinieri non solo hanno sventato il furto, ma hanno anche assicurato il presunto responsabile alla giustizia. Durante l’aggressione, due militari hanno riportato lievi ferite, con prognosi fortunatamente di pochi giorni.

Con l’accusa di tentato furto in abitazione, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto hanno arrestato un 20enne abitante a Guastalla, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. I fatti ieri pomeriggio, 1° gennaio 2025, quando su segnalazione dell’operatore del 112 allertato dall’attivazione di un allarme collegato alla centrale, una pattuglia della stazione di Castelnovo Sotto è stata inviata presso un’abitazione nel comune di Guastalla, dove era stato segnalato un furto in corso. All’arrivo sul posto, i militari hanno notato una bicicletta appoggiata contro il muro di recinzione della villa, presumibilmente posizionata per agevolare una fuga. Entrando nel cortile, hanno osservato che la porta basculante del garage era aperta e forzata. Una volta dentro l’abitazione, hanno scorto un giovane che scendeva le scale con le mani in tasca. Alla vista dei Carabinieri, il ragazzo ha tentato di fuggire aggredendo con violenza i militari, che sono stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione. Nonostante ciò, il ragazzo ha cercato di afferrare un oggetto contundente per colpire gli operanti, ma è stato definitivamente bloccato grazie a un ulteriore utilizzo dello spray. Dopo avergli garantito le necessarie visite mediche effettuate dal personale sanitario del 118, il giovane, identificato come un 20enne residente a Guastalla, è stato condotto in caserma. Qui, raccolti gli elementi che ne attestano la presunta responsabilità, è stato arrestato e posto a disposizione della Procura di Reggio Emilia. I due militari rimasti lievemente contusi durante l’intervento, si sono sottoposti a cure mediche riportando una prognosi di pochi giorni per le lesioni subite. Nella mattinata odierna il Tribunale di Reggio Emilia ha convalidato l’arresto applicando all’indagato, in attesa del processo, la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.