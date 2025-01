Furto notturno in un bar di Reggio Emilia

Questa notte poco dopo l’una e mezza, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Emilia all’Angelo in città per eseguire un sopralluogo di furto ai danni del New Bar, dove ignoti ladri, poco prima, dopo aver forzato la porta d’ingresso si erano introdotti nell’esercizio pubblico.

Qui i malviventi hanno asportato il fondo cassa, consistente in alcune centinaia di euro. Complessivamente i danni sono ancora in fase di quantificazione. I carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.