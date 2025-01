Casina, programmati i lavori di adeguamento degli impianti delle gallerie Nauleto e Casaleo, lungo la strada statale 63

Anas ha programmato l’avvio dei lavori di adeguamento degli impianti delle gallerie Nauleto e Casaleo, lungo la strada statale 63 “del Valico del Cerreto” a Casina.

Per limitare i disagi alla circolazione, gli interventi si svolgeranno in orario notturno, dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo.

Pertanto, a partire da martedì 7 e fino a domenica 12 gennaio, in orario notturno, la statale sarà chiusa al traffico dal km 80 al km 82,645. Sempre a partire dalle 22:00 e fino alle 6:00 del mattino seguente saranno chiuse al traffico, per chi viaggia in direzione Reggio Emilia, le rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di Casina.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.