Casalgrande: l’assessore Cassinadri all’iniziativa ‘Emilia Romagna cammina per la Pace’ svoltasi in Piazza Prampolini a Reggio

L’Articolo 11 della Costituzione così recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

E’ per questo che ieri, in piazza Prampolini a Reggio, oltre 500 persone si sono radunate per gridare un enorme ‘NO’ a tutte le guerr.

L’iniziativa è organizzata da ‘Europe for Peace’, ed ha unito in un filo ideale tutta l’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, in una camminata per la Pace.

In rappresentanza del Comune di Casalgrande era presente l’Assessore alla Legalità, Marco Cassinadri.

“La guerra distrugge. Sempre. E’ per questo che il dettato dell’articolo 11 della nostra Costituzione è un faro la cui luce non deve mai spegnersi. Pace, democrazia, antifascismo e legalità sono i principi che devono guidarci nella vita di tutti i giorni”.