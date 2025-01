Autori in prestito annuncia i prossimi ospiti

Il 2025 di Autori in prestito prende il via con l’annuncio di cinque nuovi appuntamenti che continuano ad infoltire la lunga agenda della rassegna dell’Arci curata da Paolo Nori. Nei prossimi giorni sono attesi Greta Olivo sabato 11 gennaio (ore 18) alla Rocca Estense di San Martino in Rio, Carlotta Sonzogni mercoledì 22 gennaio alla biblioteca Ambrosoli di Reggiolo, Ersilia Vaudo il 30 gennaio alla biblioteca Salvemini di Scandiano, Vinicio Capossela il 3 febbraio al cinema Eden di Puianello di Quattro Castella e Cristina di Canio il 5 febbraio alla biblioteca Loria di Carpi, racconteranno al pubblico – come prevede il format – le opere che hanno segnato il corso della loro vita conducendoli a quello che sarebbe diventato il loro lavoro.

L’Ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito con prenotazione consigliata.

Scrittori e scrittrici, astrofisiche, promotrici culturali, musicisti e librai sono i protagonisti di questa nuova tornata che inizia con la romana Greta Olivo classe 1993. Ha pubblicato il suo romanzo Spilli per Einaudi, 2023, con cui ha vinto il Premio Flaiano e anche il Prix du premier roman etranger 2024 in Francia. Carlotta Sanzogni, milanese, è cresciuta in mezzo ai libri, si occupa della comunicazione del Gruppo Libraccio e nel tempo libero cerca di convincere a leggere chi ancora non si è convinto a farlo. Per questo ha fondato il #BookClubZeroSbatti che comprende solo libri brevi, perfetti anche per chi dice di non avere tempo per leggere. Negli anni sviluppa un’ossessione per Thomas Bernhard e le prime edizioni ma anche una forte insofferenza nei confronti della dicotomia tutta italiana tra cultura alta e cultura bassa, contro la quale dirige tutta la sua militanza. Ersilia Vaudo è laureata in Astrofisica. Dal 1991 lavora all’Agenzia Spaziale Europea. È presidente e co-fondatrice dell’Associazione “Il Cielo itinerante” che porta “il cielo dove non arriva”, tra bambini e bambine in zone di povertà educativa. Nel 2022 le è stata conferita l’onorificenza Commendatore dell’Ordine della “Stella d’Italia”. È stata la curatrice della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano sul tema “Unknown Unknowns”. Nel 2023 ha pubblicato con Einaudi “Mirabilis. Cinque intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di Universo.” E’ co-designer della lampada “Lune d’acqua” prodotta da Artemide. Il cantautore Vinicio Capossela innovatore instancabile tra musica, teatro e letteratura non ha bisogno di presentazioni. Ha scritto diversi libri e tra questi: Non si muore tutte le mattine e Il paese dei coppoloni (finalista Premio Strega). Cristina Di Canio, libraia e promotrice culturale, è fondatrice della libreria La Scatola Lilla. È autrice del podcast La libraia tascabile. Cura rubriche letterarie su Icon e Radio Deejay, conduce gruppi di lettura e trasforma le storie in occasioni di incontro e ispirazione. Con il suo lavoro avvicina le persone alla lettura in modo creativo e coinvolgente.

Un po’ di possibile, se no soffoco è il titolo di questa edizione di Autori in prestito che si ispira alle parole di Gilles Deleuze. «La conseguenza della lettura di certi libri che ho incontrato da ragazzo, come L’idiota, di Dostoevskij, o Lo straniero, di Camus, o Uno nessuno e centomila, di Pirandello – dice Paolo Nori – è il fatto che, intorno a me, è aumentato il possibile. Un po’ di possibile, per non soffocare.

Anche quest’anno, con Autori in prestito, chiediamo a scrittori, disegnatori, musicisti, registi e attori di raccontarci i momenti in cui hanno cambiato direzione, le letture, le visioni, gli ascolti che li hanno spinti a cominciare a fare il mestiere che fanno».

Sul sito internet autorinprestito.it sono rintracciabili sia i Podcast che le testimonianze di circa 300 autori ospitati da questa rassegna attesa nelle biblioteche della provincia di Reggio Emilia e Modena.